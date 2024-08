Reconocimiento a Jazmín Aragón, la carlospacense que viajará a París

La deportista carlospacense Jazmín Aragón fue distinguida con la Medalla del Centenario por el intendente Esteban Avilés y está en la etapa final de su entrenamiento para llegar a los Juegos Paralímpicos 2024, que se disputarán en Francia. La joven viajará a París para ser parte de la delegación argentina y competirá en los 100 metros mariposa.

La embajadora local se mostró orgullosa por la distinción y este nuevo desafío y dijo: «Estoy muy contenta y muy enfocada en estas semanas para terminar de entrenar lo mejor que se pueda y llegar de la mejor manera. Poder estar en un juego paralímpico, con todo lo que significa, poder representar a todos los argentinos y a la ciudad de Carlos Paz a Córdoba, es realmente una responsabilidad que me encanta y voy a disfrutarlo».

«Yo empecé en el año 2016 cuando tenía 15 años, en una escuelita del campus de natación adaptada. A mí no me gustaba nadar, no quería nadar, pero conocí todo lo que era el mundo del deporte paralímpico y todo lo que se podía llegar hacer y desde entonces, no paré. Tengo una discapacidad, una parálisis braquial que se dio de nacimiento y eso me produjo un desgarro en un nervio. Me cuesta levantarlo y además tiene también mucho menos fuerza y mucha menos movilidad, pero a la hora de nadar queda de lado y todo lo hago con un solo brazo. Dentro de la natación paralímpica, hay 14 categorías y dependiendo tu discapacidad, estás en una u otra»; añadió.

Sobre la importancia del deporte en su vida, Jazmín contó: «De chiquita, me costaba mucho aceptarme como soy. En la juventud, no quería usar musculosas, no quería que en la foto se notara el brazo y cuando empecé a nadar y a desarrollarme en el agua, todo cambió. La búsqueda de objetivos me hacía fortalecerme mentalmente. Hoy estoy en un club grande como Independiente, me siento muy cómoda y tanto mi entrenadora como los dirigentes del club, nos acompañan siempre y nos brindan todo lo que necesitamos. Siento mucho orgullo por cargar con la bandera de Córdoba y con también con representar a la ciudad».

Por su parte, el intendente Esteban Avilés ponderó: «Le hicimos entrega de Medalla del Centenario, el máximo reconocimiento que tiene el municipio de Carlos Paz y que es entregado a muy pocas personas. Ella tiene una familia hermosa reconocida por todo en el pueblo, así que para nosotros es una doble alegría. Vemos el esfuerzo, vemos la responsabilidad que tiene, vemos cómo naturaliza el disfrute pero también obviamente tiene un objetivo muy claro y nos llena de orgullo».