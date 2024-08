Vélez venció a San Lorenzo y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Buenos Aires. Vélez Sársfield venció ayer 3-1 a San Lorenzo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Fue un encuentro entretenido el que se vio en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El primer cuarto de hora mostró la mejor cara del Fortín en Avellaneda achicando en todos los sectores, cortando las líneas de pase de su rival y minimizándolo en todo su esplendor. Tras dos ataques frustrados, justificó ese dominio en el resultado a los 10 minutos con una jugada nacida en Claudio Aquino. El mediocampista le extirpó la pelota a Eric Remedi, recibió dos pases de sus compañeros y metió una asistencia quirúrgica para el gol de Christian Ordoñez, el primero en la máxima categoría para el juvenil de 20 años.

El atrevimiento de Malcom Braida le dio una breve reacción al Ciclón con desbordes y centros sin finalización bajo los tres postes, pero esas búsquedas se diluyeron muy rápido en un encuentro que entró en una meseta producto de distintas interrupciones, como una dura falta de Matías Reali contra Emanuel Mammana al límite de la tarjeta roja. El árbitro, Fernando Rapallini, lo resolvió con una amarilla y, cabe aclarar, tampoco tuvo la oportunidad de recurrir al VAR porque no se utiliza la tecnología a lo largo de esta competición.

A los 35 minutos, llegó la segunda polémica del encuentro en medio de un ataque de Vélez. El avance recayó sobre el costado derecho y Elián Irala derribó a Ordoñez dentro del área en lo que pareció ser penal para el conjunto de Liniers, aunque el juez dio continuidad a las acciones. Segundos después, el arquero de San Lorenzo, Facundo Altamirano, intervino para contener un cabezazo de Braian Romero.

En el inicio del complemento Vélez pudo haber ampliado diferencias. Francisco Pizzini mandó un centro rasante desde la derecha, pero Thiago Fernández lo perdió de forma increíble al lado del arco.

Pero el Ciclón reaccionó ante el posible golpe de KO y recuperó la pelota. Basó su juego por las bandas y los centros comenzaron a caer en el área fortinera. Sin precisión en el último toque, aunque con ganas, los conducidos por Leandro Romagnoli se acercaron.

De tanto buscarlo, el premio llegó para el elenco azulgrana y a los 61 minutos Alexis Cuello cabeceó solo y concretó la igualdad.

Más tarde San Lorenzo pudo haberlo dado vuelta, pero Nahuel Barrios tardó en bajarla y Tomás Marchiori le ahogó el grito a Elián Mateo Irala.

El trámite creció en intensidad y el último cuarto de hora fue para cualquiera de los dos. Los cambios le cayeron bien a San Lorenzo, pero los conducidos por Gustavo Quinteros no se quedaron atrás y otra vez se pusieron en ventaja con un remate cruzado de Braian Romero, quien recibió en el límite de la posición adelantada y al no haber VAR la jugada no se pudo analizar.

En el final, el debutante Maher Carrizo decoró el resultado y definió al lado del arco para decretar el 3-1.

Vélez se medirá en los cuartos de final con el vencedor de Godoy Cruz-Independiente, en un choque que todavía no tiene fecha ni horarios confirmados.