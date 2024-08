Tras los pasos del «Maligno», quiere viajar de Carlos Paz al Reino Unido

Benjamín Frola tiene 29 años y si bien nació en Las Perdices, hace cinco años se encuentra radicado en Carlos Paz. Se mudó para aprovechar el skatepark ubicado en la costanera del lago San Roque, donde entrena y alimenta su sueño de ser un profesional del BMX. Actualmente, compite por llegar a una competencia en Reino Unido.

El video tiene una duración de un minuto y medio en la modalidad street (calle, urbano) y de ser el elegido por la gente, tendrá la oportunidad de viajar a la ciudad de Wolverhampton ( Reino Unido) y competir con profesionales de primer nivel en el mundo.

Se puede votar hasta el sábado 10 de agosto.

En una entrevista con EL DIARIO, el joven contó: "Me mudé a esta ciudad porque donde vivía no tenía dónde practicar mi deporte, venía muy seguido y era mucho más tranquilo que en Córdoba, y la pista la verdad que está muy buena. Una vez que me instalé busque trabajo. Empecé andar a los 16 años, participé de varias competencias, nunca salí del país, pero viajé bastante por Argentina con el deporte, teniendo varios primeros puestos".

"En la competencia te piden que hagas un minuto en la modalidad Street (calle, urbano) y mostrar lo que valés y hacés. Mandan videos competidores de todo el mundo, solo tres quedan clasificados, dos por jurado y uno por la gente. Por eso estamos buscando que la gente nos apoye, estamos primeros en votos, pero necesitamos más. El premio es algo muy lindo y aparte la experiencia de representar al país", siguió explicando Benjamín.

"En Argentina hay un gran nivel, pero tener que comprar las cosas afuera nos complica mucho. Está el fenómeno Maligno ahora, que es amigo, lo conozco, y eso le dio mucha visibilidad al deporte por suerte", finalizó.

Para votar y apoyar a Benjamín, hacé click en el siguiente enlace, votá y compartí la nota para tener más llegada al público https://e-fisewolves.com/