Del Potro y Djokovic darán una exhibición en Buenos Aires

Buenos Aires. Una noticia sacudió por completo el mundo del tenis. Juan Martín Del Potro anunció que jugará su último partido ante su gente pero con un rival muy especial, ya que enfrente tendrá a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos: el serbio Novak Djokovic

“Desafío: Competir con alguien en cosas que requieren agilidad, fuerza y destreza. Dos viejos amigos, dos rivales de siempre, se reencuentran una vez más para disputar “El último Desafío 2024?, anunció el oriundo de Tandil en sus redes sociales mediante un emotivo video.

En el inicio del posteo se puede observar al argentino, en off, elogiando la carrera y el talento del ex número 1 del mundo. Luego, el ganador del US Open 2009, le hizo un inesperado pedido: “Tengo un sueño. Quiero jugar en Argentino mi último partido y quiero que vengas”.

Nole, lejos de resistirte, contestó: “¿Me estás cargando? Obvio que vengo. Para ti, en Argentina, por supuesto”. Tras escuchar estas palabras, ambos se fundieron en un tierno abrazo. Vale destacar que esta idea ya se venía barajando desde hace algún tiempo y a fines de agosto el tandilense había dejado entrever la posibilidad con un video en el que sostenía: “Yo ya estoy listo, ¿y vos?”.

De esta manera, Djokovic, máximo ganador de torneos de Grand Slam, visitará la Argentina para participar en El Último Desafío ante Juan Martín Del Potro, que se llevará a cabo el domingo 1 de diciembre en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, con una capacidad para 15.500 espectadores.