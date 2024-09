Un 70% de la población realiza actividad física en Carlos Paz

La ciudad de Carlos Paz cuenta con una población mayor a los 90 mil habitantes y desde la irrupción de la pandemia, ha crecido la cantidad de personas que realiza actividades deportivas. Se estima que alrededor de un 70% de la población practica algún tipo de deporte de forma directa o indirecta.

Las estadísticas alcanza tanto a deportistas profesionales como amateurs, desde vecinos que forman parte de clubes a otros que simplemente salen a caminar una vez por semana.

El secretario de Turismo, Cultura, Deportes e Innovación, Sebastián Boldrini, manifestó: «La ciudad de Carlos Paz cuenta con 11 clubes con personalidad jurídica (que son reconocidos como tal) y cada uno tiene un promedio de alrededor de 500 a 1200 personas. Para tener una idea, clubes como el Bolívar o el Pesca, tienen entre 600 y 1000 socios cada uno. Sin embargo, entre los clubes de la ciudad hay una problemática, la falta de espacio. Debido a esto, muchos no pueden crecer en cantidad de socios».

«Aunque exista esta problemática, eso no quita que la gente de la ciudad realicen actividades deportivas por su cuenta. Carlos Paz es una ciudad activa con respecto al deporte y en los últimos años, hubo un crecimiento en la cantidad de personas que hacen deporte de alto rendimiento, participan en torneos nacional o simplemente hacen algún tipo de deporte»; añadió.

«Alrededor de un 70% de la población practica al menos un deporte de forma directa o indirecta. La implementación de una política clara de deporte en la ciudad, ha tenido un impacto significativo y positivo desde que Esteban Avilés asumió como intendente. Antes de su gestión, el deporte en la ciudad estaba claramente desatendido, lo que se reflejaba la falta de apoyo a los jóvenes que competían en diversas disciplinas. Estos atletas, a pesar de su dedicación y talento, no recibían el respaldo necesario para continuar desarrollándose en sus respectivos deportes. Además, la relación entre los clubes deportivos era prácticamente inexistente, lo cual limitaba enormemente la actividad deportiva en la comunidad. Sin embargo, con la implementación de una política deportiva más estructurada, se ha promovido la colaboración entre clubes y se han creado oportunidades para que los jóvenes deportistas reciban el apoyo que necesitan para sobresalir en sus disciplinas»; reconoció el funcionario.

En tanto, sobre el crecimiento de la práctica deportiva entre los vecinos, Boldrini consideró: «En los últimos años, hemos sido testigos de un notable incremento en la popularidad de ciertos deportes dentro de la ciudad, siendo el pádel y el mountain bike. El pádel, en particular, ha experimentado un gran crecimiento sin precedentes. No solo ha crecido el número de jugadores que practican este deporte, sino que también se ha visto una inversión significativa en la construcción de nuevas canchas. Hace apenas dos años, la ciudad contaba con solo 12 canchas de pádel, lo que limitaba la capacidad de jugadores y la organización de torneos. Hoy en día, esa cifra ha aumentado considerablemente, y ahora se pueden encontrar 25 canchas distribuidas en seis clubes especializados. Este crecimiento refleja no solo el interés creciente de los habitantes, sino también la evolución del deporte a nivel nacional. Argentina, en particular, se ha consolidado como un referente mundial en el pádel».