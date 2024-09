El papá de Franco Colapinto, sobre el debut en la F1: "Es el sueño de su vida"

Aníbal Colapinto, padre del piloto de Fórmula 1, Franco, dio detalles de los costoso que resultó para el pilarense llegar al campeonato mundial de automovilismo y aseguró "que está cumpliendo el sueño de su vida".

"Lo que estamos viviendo es algo maravilloso es el sueño de la vida de Franco que empezó cuando corría en un karting", inició en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia AM 630.

“Es muy difícil llegar a la máxima categoría del automovilismo y para nosotros económicamente hablando también. Si sos europeo se hace un poco más fácil", remarcó el padre del piloto sobre el las diferencias entre ambas economías.

Asimismo, aclaró lo difícil que les resultó como familia perseguir el sueño de su hijo: "Lo nuestro fue a los ponchazos con 14 años dejarlo viviendo solo en Italia, sin saber ni siquiera el idioma y siendo una criatura".

“Yo me cuestionaba si estaba bien lo que hacía, había muchas personas en contra", se sinceró.

Sin embargo, su momento de tranquilidad llegó con las palabras de su hijo: "Franco me dijo 'Esto es lo que yo quiero papá, yo sé que la voy a pasar mal los primeros tiempos pero si quiero llegar a la Fórmula 1 si no me quedo en Europa y no paso por esto no voy a llegar nunca' pasó momentos buenos, malos pero por suerte se quedó y superó todo lo que tenía que superar"

"Hoy podemos decir que hay un argentino en la F1 y para mí decirlo sabiendo que es mi hijo me explota el pecho de orgullo", resaltó en las declaraciones radiales.

En cuanto al desempeño del piloto de Williams Racing, comentó: "Franco estaba un poco enojado con él mismo porque podría haber entrado entre los 15 mejores y son milésimas de segundos lo que se sacan en la curva 7".

"Estar en la grilla de partida entre los 20 pilotos elegidos que da la categoría máxima de la Formula 1 ya es un logro enorme", destacó.

"Faltando 3 o 4 vueltas para el final el tenía que cumplir con todo lo que le venía diciendo el ingeniero por radio y le dijo 'Ahora ya está, no hace falta que cuides más los neumáticos', como que lo liberaron y en la última vuelta de la carrera logró hacer una vuelta más rápida que fue la más rápida del equipo", reveló sobre los detalles del Gran Premio de Monza.

Además, aseguró que "el fanatismo por él es increíble". "Lo felicitaron todos, no tuvo ningún error en carrera, más no s ele podía pedir", expresó.

"Es lindo el elogio de personas que fueron tan importantes dentro del automovilismo como Jackie Stewart que hablen bien de Franco nos llena de orgullo", agregó.

Por último, aclaró que no solo en Argentina hinchan por Colapinto, sino que generó repercusiones en distintos países: "No solo lo quieren los argentinos a Franco, hay europeos que hinchan por él, españoles gritando. Lo que está generando este chico es una locura".

“La gente le gritaba 'Franco, Franco' las personas se colgaban del alambre para saludarlo, pedirle una foto, una persona le pidió firmame el brazo que me lo voy a tatuar. Lo que está generando es algo hermoso", sentenció.