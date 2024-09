Seis patinadoras de Carlos Paz competirán en el Sudamericano en Brasil

Seis jóvenes de entre 13 y 17 años, integrantes de la Escuela de Patinaje Artístico (EPA), que entrenan en el Club Sarmiento y el Club Carlos Paz, representarán a Argentina en los Sudamericanos de Brasil 2024, que se llevarán a cabo entre octubre y noviembre.

Constanza Gómez, Azul Tucci, Jazmín Porta, Nicole Copello, Renata Cervino y Luana Altamirano son las chicas que vestirán los colores de nuestra camiseta, buscando dejar al país en lo más alto.

Virginia Mallada, coordinadora de EPA, con sedes en Malagueño, el Club Atlético Carlos Paz y el Club Sarmiento, destacó el esfuerzo de las chicas.

"Contamos con un plantel de más de 150 alumnos y un grupo de 40 afiliados que nos representan a nivel zonal, provincial y nacional. Estas seis niñas nos representarán en el Sudamericano; cinco son de Carlos Paz y una de Anisacate, que viaja todos los días".

"Entrenan de lunes a viernes en varias sedes; algunas conmigo y otras en conjunto con otro profesor en Cosquín. Muchas veces realizan más de un entrenamiento en un día, y algunas complementan con ejercicios físicos. Para llegar a este nivel se requiere mucho compromiso. Todas estudian de forma presencial, excepto Luana, quien lo hace en la agencia de Córdoba Deporte, pero también es presencial, solo que más adaptada al deporte. Están en una etapa adolescente y eligen ir a entrenar o participar en una competencia un fin de semana en lugar de juntarse con amigos" aseveró.

"Cada una ha realizado ventas y rifas, y han aportado sus ahorros para costear los viajes. Este deporte, a este nivel, implica muchos gastos. No es el único viaje del año; hay varias instancias, y todo está financiado por las familias. Este certamen tiene dos etapas, una en octubre y otra en noviembre, y ellas viajarán tres veces por cada etapa. Alcanzar este nivel requiere toda una preparación, que incluye esfuerzo y preparación emocional y psicológica; no es solo cuestión técnica. Muchas cuentan con apoyo para llegar hasta esta instancia, que no es fácil. Siempre tratamos de que lo vivan con disfrute, porque todo el sacrificio se realiza antes, y cuando llegan, deben entrar a la pista y disfrutar. Pero la presión está presente, sobre todo ahora que están en el sueño de todo deportista: representar a su país" sentenció.