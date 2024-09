La FIFA anunció los estadios que serán sedes del Mundial de Clubes 2025

Nueva York. En un notable evento realizado en el Global Citizen Festival, ubicado en el Central Park de Nueva York, la FIFA reveló los estadios que serán sedes del Mundial de Clubes 2025 que se llevará a cabo en los Estados Unidos. Gianni Infantino, junto a un elenco con grandes estrellas invitadas, confirmó las ciudades que acogerán a los miles de hinchas que viajen desde todo el mundo para apoyar a su equipo, ya que la competición contará con 32 clubes que disputarán el torneo desde el 15 de junio hasta el 13 de julio del 2025, que se jugará la gran final en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde justo un año después se disputará también la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las otras once sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter&Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, D.C.).

“El fútbol es el deporte más popular del planeta, y en 2025 se inicia una nueva era para el fútbol de clubes gracias a la disputa de la competición global basada en méritos deportivos más importante e inclusiva del mundo, que la FIFA organizará aquí en Estados Unidos”, afirmó el presidente de la FIFA. “El Mundial de Clubes FIFA 2025 se disputará en doce estadios fantásticos, en los que los jugadores de los 32 mejores equipos del planeta escribirán un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial”, añadió Infantino.

“Este nuevo torneo de la FIFA es el único ejemplo de solidaridad e inclusividad real que existe a nivel mundial en el fútbol de clubes, ya que permitirá a clubes de África, Asia, Oceanía y América Central y del Norte jugar contra los grandes clubes de Europa y Sudamérica en un increíble Mundial que contribuirá en gran medida a hacer crecer el fútbol de clubes y a potenciar el talento en todo el planeta. Se trata de dar oportunidades y esperanza a quienes más lo necesitan y de dar prestigio a quienes permiten que el fútbol brille con luz propia. Muchas gracias a todos ellos. Aquí no discriminamos a nadie, sino que incluimos a todo el mundo. Este es el verdadero espíritu del nuevo Mundial de Clubes FIFA”, continuó.

“Para mí, ha sido un verdadero honor realizar este importante anuncio sobre el torneo ante el público congregado en el Global Citizen Festival de Nueva York. Seguro que los aficionados de los 32 equipos participantes en el Mundial de Clubes FIFA del año que viene crearán un ambiente tan bueno como el que nos hemos encontrado hoy aquí”, concluyó el presidente de la FIFA.

De cara al sorteo que se celebrará en diciembre, solo faltan por confirmarse dos de los 32 equipos participantes: uno de Sudamérica y otro que representará al país anfitrión. De Argentina, ya están clasificados River Plate y Boca Juniors. Más adelante se proporcionará nueva información sobre el sorteo, que distribuirá a los 32 mejores clubes del mundo en ocho grupos de cuatro para disputar la fase de grupos. El calendario de partidos se publicará poco después del sorteo, anunciaron.