Tras la derrota, Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Boca Juniors

Buenos Aires. Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Boca Juniors. Tras la visita a Belgrano en Córdoba por la Fecha 16 de la Liga Profesional, el estratega azul y oro tuvo una reunión con parte de su cuerpo técnico, algunos referentes del plantel, entre los que se encontraba Edinson Cavani, y el presidente Juan Román Riquelme y acordó su salida del cargo.

“Buenas noches, hoy no va a haber el ida y vuelta que tenemos para hablar de fútbol. Simplemente para informarles que presenté la renuncia. Primero hablé con el Consejo, luego el presidente y más tarde a los futbolistas. No vamos a continuar en nuestra función como cuerpo técnico. Agradecido a la institución, al presidente por confiar en mí para llevar adelante una idea. En este momento, más allá de sentir que somos todos muy responsables, lo más sano y lo mejor para la institución es que nosotros dejemos el cargo. Tratar de que de esa manera, que los muchachos salgan adelante en este difícil momento. Nuevamente agradecerle al club, a toda la gente por el dí a día, a los futbolistas por intentar llevar adelante nuestra idea y formas. Lo único y más importante era que Boca juegue bien al fútbol cada fin de semana. Por el momento lo logramos por momentos no y lo mejor era que demos el paso al costado. Por último agradecerle a la gente que sin ser un hombre importante del fútbol del club hasta el último día recibimos un apoyo y cariño increíble. Disculpas, y agradecerle lo que nos brindaron en estos nueve meses”.

Mientras el Consejo de Fútbol busca reemplazante, quien tomará las riendas del plantel profesional de cara a los próximos duelos por el campeonato y los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia La Plata saldrá de entre Mariano Herrón (DT de la Reserva), Blas Giunta (Coordinador de Inferiores) o Silvio Rudman (dirige la 4ta con Matías Giménez).

Después de un primer semestre en el que su equipo fue de menor a mayor y consiguió resultados importantes como el empate contra River en el Monumental, las victorias ante Racing, San Lorenzo y Vélez como local y la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga dejando en el camino al Millonario, se le escaparon las chances del título local en la tanda de penales contra Estudiantes de La Plata y no pudo quedarse con el liderazgo en su grupo de Sudamericana (accedió a 16avos como escolta).

Hasta la derrota de ayer con Belgrano, Martínez había cosechado en su ciclo 20 triunfos, 15 empates y 10 derrotas, contemplando la Copa de la Liga, el actual torneo, la Copa Argentina y la Sudamericana. Registró una efectividad de puntos de 55,5 por ciento.