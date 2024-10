Tras la sanción de la FIFA, Dibu Martínez pidió disculpas

Reino Unido. Pocos días después de recibir la novedad que no podrá jugar con la selección argentina en la próxima doble fecha de Eliminatorias tras recibir dos fechas de suspensión por parte de la FIFA, Dibu Martínez utilizó sus redes sociales para hablar de la sanción que recibió.

“Acepto la sanción de FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”, fueron las primeras palabras que utilizó el guardameta del Aston Villa en su cuenta de Instagram. En la publicación, subió una foto con su hijo Santino.

“Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, concluyó Martínez.

Hay que recordar que Dibu golpeó una cámara tras la derrota de la Albiceleste frente a la selección Colombia en Barranquilla y, luego del triunfo ante Chile en el estadio de River, se llevó el trofeo de la Copa América en su zona genital, en un festejo que hizo popular cuando recibió el premio al mejor arquero del Mundial en la consagración del equipo en Qatar 2022.

Justamente, luego de la caída ante el combinado cafetero y la reacción que tuvo el arquero argentino, en Colombia se produjo un fuerte repudio por el accionar del Dibu. El camarógrafo Jhonny Jackson se refirió a lo que vivió tras el encuentro y explicó cómo vivió el incidente. “Busco reacciones, entonces veo al Dibu, lo veo saludándose con uno de los arqueros suplentes, creo, y me acerco a él y de la nada el Dibu me tira el manotazo. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo atajando y yo operando mi cámara. Pero no le dije nada, me dio mucha rabia en el momento pero no le dije nada”, explicó el camarógrafo.

Martínez se perderá la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas en las que la selección argentina enfrentará a Venezuela, en Maturín, y a Bolivia en Buenos Aires. El equipo que dirige Lionel Scaloni está en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 unidades tras acumular seis victorias y dos derrotas. Detrás se ubican Colombia (16), Uruguay (15), Ecuador (11), Brasil (10) y Venezuela (10), contabilizando las selecciones que hoy estarían sacando los pasajes directos al Mundial 2026 disponibles para Conmebol.

Tras este castigo por el cual no será citado por Scaloni, su reaparición en la lista de la Selección se dará para noviembre, cuando Argentina enfrente la última doble fecha de Eliminatorias del año contra Paraguay de visitante y Perú de local.