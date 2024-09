La formación que probó Scaloni de cara al duelo de Argentina ante Chile

Buenos Aires. Este martes, la selección argentina afrontó su primer entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con los 28 futbolistas convocados por Lionel Scaloni. Fue el primero de los dos ensayos que tendrá el bicampeón de América antes del partido del jueves ante Chile, a las 21 en el estadio Monumental, por la fecha 7 de las Eliminatorias.

Si bien todavía es prematuro aventurar un once titular, a juzgar por el equipo que presentó el entrenador ya se puede vislumbrar un tentativo. El trabajo táctico que duró alrededor de 25 minutos, y fue abierta a la prensa, sorprendió la presencia en el lateral izquierdo de Marcos Acuña en lugar del lesionado Nicolás Tagliafico. De esta manera, el Huevo le ganó la pulseada a Valentín Barco.

Además, en el lateral derecho se ubicó Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel, quien jugó la final de la Copa América pero viene sin rodaje en el Sevilla. El ex Boca tiene más minutos disputados en el Atlético de Madrid. Los marcadores centrales fueron Cuti Romero y Pezzella. En el mediocampo, se ubicaron De Paul, Paredes y Enzo Fernández; mientras que el tridente ofensivo estuvo compuesto por el doble nueve Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y Nicolás González por la izquierda. Guido Rodríguez ingresó unos minutos en lugar de Lea.

Alexis Mac Allister no participó del ensayo, porque venía de jugar un muy buen partido en la goleada 3-0 del Liverpool ante el Manchester United en Old Trafford. El ex jugador de Boca y Argentinos estuvo en el gimnasio y la idea del cuerpo técnico fue no sobrecargarlo.

Así las cosas, el equipo que probó Lionel Scaloni, que este miércoles a partir de las 11:30 brindará una conferencia de prensa, formó con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Otra de las preguntas que surgen ante las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María es quién llevará la cinta de capitán. Hay cuatro candidatos. El primero es Nicolás Otamendi, pero de confirmarse que no juega ante Chile, quienes pujan por el brazalete son Rodrigo De Paul, Dibu Martínez y Lautaro Martínez.

Por último, la AFA está preparando una despedida para Di María, quien tiene previsto llegar el mismo jueves al país. La idea es que Fideo entre al campo de juego del Monumental con el plantel y él siendo el portador de la Copa América ganada en Estados Unidos. Se espera una verdadera fiesta para el recibimiento de la Selección en el estadio, con el agregado de la presencia de uno de los héroes de Qatar que se despidió de la Albiceleste.

La selección argentina es el único líder con 15 puntos sobre 18 posibles. En la octava fecha, la Albiceleste visitará a Colombia el martes 10 de septiembre a las 17:30.