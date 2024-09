Nicolás Otamendi será el capitán de la Selección Argentina ante Chile

La Selección Argentina jugará este jueves desde las 21 ante Chile, en el Monumental y por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026. Será el inicio de la doble fecha que se cerrará el martes de la semana que viene frente a Colombia, en la ciudad de Barranquilla.

La lista de convocados del entrenador Lionel Scaloni tiene dos grandes ausencias: Lionel Messi, quien se recupera de la lesión el tobillo en la final de la Copa América, y Angel Di María, quien cerró su ciclo en la Selección con el título en Estados Unidos y estará presente en el Monumental para tener su homenaje ante su gente. Se conoció quien ocupará el lugar de Capitán, será Nicolás Otamendi.

El defensor de Benfica es el gran elegido para portar la cinta ante el conjunto chileno En un principio, era duda si Scaloni lo pondría como titular o no ya que la defensa central podría ser conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, pero tras la confirmación de que entrará en el once, se confirmó.



Otamendi ya fue capitán en cuatro oportunidades (tres fueron amistosos y uno por Eliminatorias, el año pasado ante Paraguay) y viene de serlo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y volverá a serlo en esta ocasión.

En el último tiempo, cada vez que Messi no pudo estar presente en un partido, quien tuvo la cinta en el brazo fue Fideo, pero cuando el futbolista de Benfica se tuvo que retirar del campo de juego, como en el amistoso ante Costa Rica previo a la Copa América, quien portó la cinta fue Rodrigo De Paul, otros de los que se convirtió en un referente del plantel.



Precisamente, De Paul fue consultado sobre la capitanía cuando llegó a Buenos Aires para sumarse al seleccionado: "Siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años. Me siento un jugador importante de esta Selección. Es lo único que puedo decir. Después, sabemos que la cinta es de Leo. Quien la tenga que llevar será circunstancial porque el capitán de esta Selección es él".



Otro que peleaba por la capitanía era Emiliano Martínez. El arquero de Aston Villa es desde hace tiempo una fija en el arco y se ganó el cariño y respeto de todos sus compañeros y los hinchas. Su personalidad hace que también sea una opción para llevar la cinta, aunque corre con desventaja porque De Paul suele estar más cerca del árbitro e incluso cuando el capitán es otro suele ser uno de los que más reclamos hace.