Se retiró Nicolás Sánchez, el máximo goleador histórico de Los Pumas

Tucumán. Una leyenda del rugby argentino anunció su adiós. Nicolás Sánchez confirmó su retiro definitivo del deporte a los 36 años tras una extensa carrera que tiene logros paradigmáticos con Los Pumas, al punto que es el máximo goleador de la Selección y el cuarto jugador con mayor cantidad de presencias con esta camiseta.

El -ahora- ex apertura oficializó esta noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, seguida por más de 210.000 usuarios, que acompañó de una fotografía suya de espaldas con la camiseta albiceleste y el número 10: “Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. Después de muchos años de dedicación, esfuerzo y pasión, he tomado la decisión de retirarme del rugby, un deporte que no solo me formó como jugador, sino también como persona”. Cerró el círculo en Tucumán Lawn Tennis, el mismo club que lo cobijó en sus comienzos, y allí logró en 2024 el Regional del NOA (noroeste argentino), el Nacional de Clubes y el Torneo del Interior A.

Más adelante, el tucumano escribió: “El rugby me dio mucho más de lo que podría haber imaginado. Me enseñó valores como el trabajo en equipo, la humildad, el respeto y la resiliencia. Pero, sobre todo, me permitió conocer personas extraordinarias: amigos, entrenadores, rivales y todos aquellos que me acompañaron en este camino”.

“Agradezco profundamente a mi familia, amigos y a todos los que estuvieron a mi lado en cada partido, en cada triunfo y en cada derrota. Su apoyo fue siempre muy importante. También quiero agradecer a los clubes, selecciones y equipos que confiaron en mí y me permitieron vivir este sueño. Me retiro con el corazón lleno de gratitud, llevando conmigo recuerdos imborrables y el orgullo de haber representado a este gran deporte. Aunque dejo de jugar, el rugby siempre será parte de mi vida. Gracias a todos por formar parte de este increíble viaje”, expresó Sánchez, quien sumó 902 tantos con Los Pumas.

El rugbier anotó 156 tantos en Copas del Mundo, aunque su mejor performance tuvo lugar en la edición de 2015 en Inglaterra, donde fue el máximo goleador de la competición, con 97. Es uno de los ocho representantes del seleccionado nacional que han jugado cuatro Mundiales en su trayectoria (Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015, Japón 2019 y Francia 2023) con un total de 16 partidos. Sus mejores participaciones fueron los cuartos puestos de 2015 y 2023.

El campeón de la Vodacom Cup en 2011 con Pampas XV desarrolló distintas etapas por el rugby francés en Bordeaux Bègles, Toulon, Stade Français y Brive. Tuvo un paso por Japón y su mejor año en la disciplina se registró en 2018 con Jaguares. Se retira como el cuarto rugbier de la Celeste y Blanca con más caps (104), solo por detrás de Agustín Creevy (110), Pablo Matera (109) y Julián Montoya (105). “No me fijo en los récords. Sí me siento feliz por seguir vistiendo esta camiseta, que es la de mi club, porque es la que más veces me puse”, declaró Sánchez tiempo atrás. También fue máximo artillero del Rugby Championship en distintas ediciones.

El Cachorro inició su camino en el rugby como medio-scrum y pasó a jugar como centro hasta que encontró su lugar en el mundo en el rol de apertura. En 2007 tuvo su bautismo en la Primera División de Tucumán LT y recibió la primera citación en un seleccionado nacional a los 18 años para participar del Campeonato Sudamericano M19, según detalló ESPN. Pocos meses después, llegó la convocatoria a Los Pumitas para el Mundial M19 en Belfast, Irlanda, donde finalizaron en la octava colocación.