Campeones: brillante actuación de Los Pumas 7s en el Seven de Perth

Australia. Los Pumas 7s se consagraron campeones del Seven de Perth, tercera etapa de la temporada 2024/2025 del Circuito Mundial, luego de vapulear en la final a Australia por 41 a 5. Los Albicelestes mostraron un dominio absoluto del encuentro y demolieron a los locales desde el inicio. De esta manera, el elenco nacional ratificó su crecimiento y jerarquía para revalidar el título obtenido en la edición pasada de esta competencia. Fue la décima medalla dorada en el CM.

Los tries fueron convertidos por Matteo Graziano (3), el MVP Luciano González (2), Marcos Moneta y Santiago Álvarez (1). En tanto, las conversiones fueron obra de Joaquín Pellandini (2) y Santiago Vera Feld (1). Argentina ahora es el cuarto seleccionado a nivel mundial con más de un trofeo de campeón. Los Pumas ostentan dos y dejaron atrás a Samoa, Francia y Australia. Por delante figuran Nueva Zelanda (14), Fiyi y Sudáfrica (4). En tanto, los sudamericanos alcanzaron los 40 triunfos en el historial ante los oceánicos, que cosecharon 41.

Los australianos venían de superar en tiempo extra a Sudáfrica por 17-12. En la fase de grupos, Argentina ya había vencido a Australia pero con un ajustado 31-26. En su camino hacia esta instancia, Los Pumas 7s también derrotaron a Gran Bretaña en cuartos de final (27-14) y a Sudáfrica (19-17), además de enfrentar un revés contra Estados Unidos (24-19). En tanto, en el turno anterior despacharon a España con un contundente 40-5 porlas semifinales.

Los europeos llegaban segundos en la tabla general luego de alcanzar instancias decisivas en las dos etapas precedentes y de golear 38-0 a Uruguay en los cuartos de final, y Argentina, que avanzó con un rendimiento de menos a más, terminando primera en su grupo a pesar de algunos altibajos.

La semi comenzó de forma desfavorable para los argentinos, cuando Luciano González Rizzoni recibió una tarjeta amarilla por un tackle alto a los 22 segundos de iniciado el partido. A pesar de esta adversidad inicial, Los Pumas 7's demostraron su carácter y resiliencia, liderados por un inspirado Marcos Moneta, quien deslumbró con un hat-trick en los primeros siete minutos del juego.

El primer try del encuentro lo anotó Moneta gracias a una jugada construida por Santiago Álvarez, con conversión de Joaquín Pellandini para poner el marcador 7-0. España descontó rápidamente con un try de Jaime Serres, dejando el tanteador 7-5, pero ese sería el único momento de peligro real generado por el equipo ibérico. Una vez que González Rizzoni regresó al campo tras cumplir su sanción, el conjunto argentino retomó el control y Moneta sumó dos tries más que dejaron el marcador 21-5 al final de la primera mitad.

En la segunda parte, Argentina continuó imponiendo su ritmo en terreno contrario. Tobias Wade fue el encargado de marcar el cuarto try, seguido de una jugada colectiva excepcional que finalizó con González apoyando en el in-goal rival. Para cerrar la actuación, Agustín Fraga sumó el último try de la jornada, mientras las conversiones de Pellandini y Santiago Vera Feld redondearon el marcador en un contundente 40-5. El dominio argentino no solo se reflejó en el resultado, sino también en la jerarquía y efectividad de su juego, que dejó sin opciones a un rival de alto nivel como España.