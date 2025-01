El emotivo homenaje de Liga de Quito al Patón Bauza

Ecuador. La “Noche Blanca” de Liga Deportiva Universitaria de Quito tuvo este sábado uno de sus momentos más emotivos cuando el ex entrenador Edgardo Bauza, ganador de la Copa Libertadores de 2008 con el equipo, recibió un homenaje frente a unos 42.000 aficionados que acudieron al partido, en el que el plantel empató 1-1 un amistoso ante el peruano Alianza Lima.

El Patón, que está alejado del fútbol desde hace varios años por problemas de salud, estuvo acompañado por su hijo y su esposa. Sin embargo, sus ex dirigidos le mostraron toda su gratitud, pues no solo los llevó a ganar la Libertadores, sino también la Recopa Sudamericana de 2010 y los títulos locales de 2007 y de 2010.

A principios de 2019, Edgardo Bauza dejó sus funciones como entrenador de Rosario Central y se desligó prácticamente del fútbol. Su entorno detectó que tenía extraños síntomas en el último tiempo y decidieron someterlo a una serie de estudios que, con el correr de los meses, determinaron que padece demencia temperofrontal, una enfermedad cognitiva.

El último que había hablado sobre el presente del Patón hace algún tiempo fue José Di Leo, su histórico ayudante de campo: “Lo que más extraño de él es poder tomar un café, porque siempre teníamos un excusa para juntarnos. Me pasa que no está más, empezás a trabajar con otra gente y empezás a comparar. No es la misma relación, no son los mismos pensamientos, situaciones de cómo la manejaba el Patón y agarro y me voy a mi casa, porque sino tengo que pelearme con todos. No estoy trabajando porque me pasa eso”.

El ex arquero José Francisco Cevallos y el ex capitán Patricio Urrutia fueron algunas de las leyendas que estuvieron presentes en el reconocimiento al ex entrenador argentino. Tras ese homenaje, se disputó un partido entre las figuras que llevaron a Liga a convertirse en el Rey de Copas de Ecuador, pues además de la Libertadores, ganaron la Sudamericana en dos ocasiones (2009 y 2023), al igual que la Recopa Sudamericana (2009-2010).