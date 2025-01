«Ya estoy en casa», el regreso del Chino Zelarayán a Belgrano

La espera terminó y Lucas Zelarayán volvió a ponerse la camiseta de Belgrano y se sumó a la pretemporada que el plantel superior realiza en Pilar (Buenos Aires). Tras su salida de Al-Fateh de Arabia Saudita, «el Chino» regresó al club de sus amores y es el refuerzo más importante que tiene el «Pirata» para esta temporada 2025.

Sus compañeros le hicieron un recibimiento y se puso a las órdenes del nuevo entrenador, Walter Erviti.

«Hola piratas, ya estoy en casa, muy feliz y preparado para tener un gran año»; declaró el enganche, quien fue oficializado en el día de ayer con videos y fotos en las redes sociales.

Casi una década después de su partida, Zelarayán renovó la esperanza del pueblo celeste y aseguró: «Todo aquel que me conoce sabe cuando deseaba y esperaba este momento». «Gracias a Dios pude cumplir el objetivo de volver y no me entra en el cuerpo tanta felicidad. Quiero agradecer a mi esposa, mis hijos, y a toda mi familia por bancarme y apoyarme todos estos años que estuvimos lejos»; sostuvo el talentoso futbolista.