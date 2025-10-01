Ciclismo: inscriben para La Vuelta Huerta Grande – La Cumbre

Valle de Punilla. Están abiertas las inscripciones participar de La Vuelta Huerta Grande – La Cumbre, una competencia ciclística de modalidad individual, por un circuito de 65km con paisajes increíbles.

La fecha prevista para esta competencia será el 11 y 12 de octubre, y el sábado 11 se disputará, además, La Vuelta Kids para los más pequeños y habrá stands de auspiciantes.

El epicentro de la competencia será el Polideportivo de Huerta Grande, desde donde se largará bajo la modalidad pelotón controlado hasta el balneario municipal Pekos Bill, donde se realizará la largada cronometrada. Las categorías promocionales, en tanto, harán su largada desde la bifurcación a Pampa de Olaen.