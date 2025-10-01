Huerta Grande: disertarán sobre ajedrez y sus beneficios cognitivos

Huerta Grande. El próximo miércoles 15 de octubre, a las 16 horas, se llevará a cabo en el Polifuncional Municipal de Huerta Grande (Avenida San Martín 1075) una conferencia abierta al público titulada “Ajedrez para Pensar y Vivir: Historia, Tácticas y Beneficios Cognitivos”.

La actividad estará a cargo de Fernando Dotti, jugador de primera categoría con ELO 1850, reconocido por la Federación Internacional de Ajedrez. Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer la historia del ajedrez, aprender sobre tácticas y estrategias del juego, y descubrir los múltiples beneficios cognitivos que aporta esta disciplina milenaria a personas de todas las edades.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Huerta Grande, es gratuita y busca acercar a la comunidad una herramienta que favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la concentración y la creatividad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3548 500 500.

