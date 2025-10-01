Los clubes carlospacenses despidieron con emoción al «Turco» Alí

Villa Carlos Paz. Tras conocerse hoy la noticia del fallecimiento de Alfredo Omar «Turco» Alí, figura emblemática del deporte carlospacense y referente del Club Sportivo Bolívar, varias instituciones de la ciudad expresaron su pesar y enviaron mensajes de acompañamiento a su familia a través de las redes sociales.

«Con profunda tristeza despedimos a Alfredo Omar “Turco” Alí. La familia de Bolívar está con sus hijos y nietos, especialmente con Lorena (nuestra Presidente) y “Kucho”. Los abrazamos con todo nuestro corazón y sentimiento de familia que el querido Turco nos supo transmitir a todos. ¡Gracias por ser emblema y figura de nuestra historia!», señaló su club de toda la vida el Sportivo Bolívar.

Por su parte, el Club de Pesca Villa Carlos Paz escribió: «Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Alí y a la comunidad del Club Sportivo Bolívar por la irreparable pérdida del “Turco”. Su espíritu y dedicación, tanto en el deporte como en la vida, dejarán una huella imborrable. Acompañamos en su dolor y les deseamos fortaleza en este difícil momento».

El adiós del Club de Pesca



El Club Social y Deportivo Sarmiento también se sumó al homenaje: «Acompañamos a los familiares y amigos de Alfredo Omar “Turco” Alí, gran dirigente del Club Sportivo Bolívar. QEPD».

Así se despidió el Club Sarmiento



Los mensajes se multiplicaron en las últimas horas, reflejando el cariño, el respeto y el reconocimiento que la comunidad deportiva de Villa Carlos Paz tiene hacia una de sus personalidades más queridas.

