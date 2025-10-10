Argentina enfrenta a Venezuela en un amistoso en Miami

EE.UU. La Selección Argentina se enfrentará este viernes con su par de Venezuela, en un amistoso que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Miami.

El encuentro, que está programado para las 21 (hora de Argentina), será en el Hard Rock Stadium, aquel donde la “Albiceleste” le ganó la final de la Copa América 2024 a Colombia, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefé. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera.

La Selección argentina arriba a este amistoso luego de unas muy buenas Eliminatorias Sudamericanas, donde dominó de punta a punta para terminar primera con 38 puntos, nueve más que su escolta, que fue Ecuador.

De cara a este amistoso, el director técnico Lionel Scaloni declaró en su llegada a Miami que “la idea es no arriesgar a ningún jugador” al ser consultado por Lionel Messi, quien viene de disputar varios partidos seguidos con el Inter Miami, por lo que el capitán podría ir al banco de suplentes.

Si bien no hay nada oficial, todo apunta a que Scaloni pondrá un 11 titular alternativo, con el objetivo de darle rodaje a varios jugadores que tienen pocos minutos con la Selección argentina. Esto podría ser clave de cara al armado de la lista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comenzará en solo ocho meses.

Venezuela, por su parte, viene de sufrir un golpe durísimo ya que tenía todo para clasificar al Repechaje del Mundial 2026, pero en la última fecha perdió 6-3 frente a Colombia y quedó sin chances de nada debido al histórico triunfo de Bolivia ante Brasil.

De esta manera, la “Vinotinto” tendrá que seguir esperando para disputar un Mundial por primera vez en su historia.

