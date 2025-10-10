El Rally Provincial se traslada a Laguna Larga

Por Santiago Carreño



El próximo fin de semana continuará el Rally Cordobés con la séptima fecha del torneo y tendrá a la ciudad de Laguna Larga como epicentro del evento.

Será la 24ª edición de esta competencia, siendo una de las más tradicionales del calendario.

La prueba recorrerá caminos de la zona y estará dividida en siete tramos cronometrados, comenzando el día sábado con un Súper Especial de 9,49 Km muy cerca de la ciudad.

El día domingo se completará el programa con tres sectores en caminos rurales, los que repetirán en una segunda oportunidad, para completar 94,07 Km de carrera y 293,05 de recorrido total.

