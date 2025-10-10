El Rally Provincial se traslada a Laguna Larga

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
viernes, 10 de octubre de 2025 · 01:14

Por Santiago Carreño


El próximo fin de semana continuará el Rally Cordobés con la séptima fecha del torneo y tendrá a la ciudad de Laguna Larga como epicentro del evento.
Será la 24ª edición de esta competencia, siendo una de las más tradicionales del calendario.
La prueba recorrerá caminos de la zona y estará dividida en siete tramos cronometrados, comenzando el día sábado con un Súper Especial de 9,49 Km muy cerca de la ciudad.
El día domingo se completará el programa con tres sectores en caminos rurales, los que repetirán en una segunda oportunidad, para completar 94,07 Km de carrera y 293,05 de recorrido total. 

 


 

Galería de fotos

Nicolás González tendrá la oportunidad de mostrarse ante su público en la división RC6.
Nicolás González tendrá la oportunidad de mostrarse ante su público en la división RC6.
Otro binomio local, Leandro y Grary Scalerandi, protagonista infaltable en la difícil clase RC5.
Otro binomio local, Leandro y Grary Scalerandi, protagonista infaltable en la difícil clase RC5.
Más de
Rally Cordobés Laguna Larga

Comentarios