Leyendas del básquet local se reúnen en el Arena Carlos Paz

Como parte de las actividades por el Día de la Identidad Carlospacense, el domingo 30 de noviembre a las 18 horas se realizará un encuentro amistoso y recreativo de básquet en el Estadio Arena Carlos Paz. Participarán jugadores y leyendas del Club Social y Deportivo Sarmiento, Club de Pesca y Club Sportivo Bolívar.

Durante la jornada se disputarán partidos femeninos y masculinos en distintas categorías, con el objetivo de celebrar la historia del básquet en la ciudad y fortalecer los lazos entre instituciones que han marcado generaciones.

Los tres clubes forman parte del patrimonio deportivo y social de Villa Carlos Paz, representando la pasión por el básquet y el espíritu comunitario que caracteriza a la ciudad.

La actividad se enmarca dentro de la agenda recreativa, cultural y deportiva organizada para conmemorar el 4 de noviembre, fecha que celebra el Día de la Identidad Carlospacense y el nacimiento del fundador Carlos Nicandro Paz.