Todo listo para Argentina Venezuela esta noche en el Hard Rock Stadium

La Selección Argentina vuelve a presentarse este viernes en el marco de la fecha FIFA de octubre. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela en un amistoso internacional que se disputará desde las 21:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, ante una multitud de hinchas albicelestes.

El encuentro marca el inicio de una nueva gira del equipo campeón del mundo, que el próximo lunes se medirá con Puerto Rico en Chicago.

Para este primer compromiso, Lionel Messi no estará presente, ya que el cuerpo técnico decidió preservarlo tras algunas molestias musculares leves detectadas durante los entrenamientos.

En su lugar, Scaloni apostará por un once con variantes, que combinará figuras consolidadas y jóvenes promesas.

La probable formación incluye a Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Giovani Lo Celso, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El cuerpo técnico busca aprovechar los amistosos para seguir afinando detalles de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y continuar consolidando el recambio generacional dentro del plantel.

Por el lado de Venezuela, dirigida por Fernando Batista, el duelo representa una oportunidad para medir su progreso ante el campeón vigente. El conjunto “vinotinto” atraviesa un buen momento en el proceso clasificatorio y buscará dar una sorpresa en suelo estadounidense.

El partido será transmitido por TyC Sports y TV Pública, y se espera un marco multitudinario con fuerte presencia de la comunidad argentina residente en Miami.