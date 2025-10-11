Argentina le ganó a Venezuela en el amistoso jugado en Miami

EE.UU. La Selección Argentina se impuso ayer por 1 a 0 sobre Venezuela, en un partido amistoso jugado en Miami. El equipo nacional, sin Lionel Messi y con algunas promesas, como Nico Paz, mantuvo una discreta tarea, solo salvada por una inspiración de Gio Lo Celso.

La selección fue superior en el juego y, aunque estuvo lejos de su mejor versión, pudo haber festejado por una diferencia mayor, pero se encontró con José David Contreras, el arquero vinotinto, vestido de figura del partido pese a la derrota de su equipo.

También, claro, la albiceleste sufrió algunos momentos de zozobra, principalmente por una doble salvada, entre Cuti Romero y el travesaño, en la mejor llegada de los venezolanos.

El próximo amistoso, para cerrar la gira, será este martes ante Puerto Rico, en un encuentro que estaba previsto que se disputara en Chicago, pero se mudó la sede al estadio de Inter Miami.

Para ese duelo habrá que aguardar la definición de Lionel Scaloni sobre si contará con Messi, que podría jugar para su equipo en la noche de este sábado por la MLS, y si habrá más pruebas con los nuevos citados o más desafectados.

