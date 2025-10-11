Belgrano recibe a Estudiantes en Alberdi

Córdoba. En el estadio Julio César Villagra, Belgrano recibirá a Estudiantes hoy a las 22.15 por la fecha 12 del Clausura. El Pirata viene de empatar el clásico cordobés y quiere hacerse fuerte en Alberdi, mientras que el Pincha viene de ser perjudicado ante Barracas y quiere reponerse en condición de visitante. El encuentro será televisado por TNT Sport Prermium.

El Pirata está a un solo punto de los playoffs y Alexis Maldonado (lesionado), Lucas Zelarayán (Selección de Armenia) y Bryan Reyna (Perú) serán bajas para el partido ante el Pincha.

En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. En Argentina también dirigió a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes.