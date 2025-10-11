Ganó San Martín (SJ) y le metió presión a Talleres

San Martín de San Juan, rival directo de Talleres en la lucha contra el descenso, venció ayer a San Lorenzo como visitante, por la fecha 12 de la Liga Profesional.

El Verdinegro derrotó a San Lorenzo en el Bajo Flores 1 a 0 con gol del Pulpo Diego González, en su primer triunfo como visitante en lo que va de la temporada. Y se puso a un punto de Talleres en la tabla anual.

San Martín salió del último lugar en la tabla de los promedios, en la que quedó Aldosivi, que este domingo a las 14.30 recibirá a Huracán. Y también dejó atrás momentáneamente al “Tiburón”, en la anual. Talleres suma 24, San Martín 23 y Aldosivi 21.