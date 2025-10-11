Laguna Larga recibe al Rally Cordobés con caminos llanos y veloces

Por Santiago Carreño



Suman 77 los binomios interesados en participar de la séptima fecha del Campeonato Cordobés de Rally.

La prueba tendrá como escenario los caminos circundantes a la localidad de Laguna Larga, y será la 24ª edición de esta competencia en los llanos del departamento Río Segundo.

Comenzará con una prueba especial sabatina, denominada Agroindustrial de 9,49 Km con inicio de la primera máquina, a la hora 15:50.

El día domingo el programa se completará con tres tramos en zona rural, Bajo Lerda-Planta de Gas de 17,46 Km; Campo Gondolo-Campo Panari de 12,06 Km y Campo Fratter-Campo Testa de 12,77 Km.



Estos mismos tramos se repetirán en una segunda oportunidad, sumando 97,59 Km de competencia y 276,89 Km de recorrido total.

Como en todas las competencias del Rally Provincial, Villa Carlos Paz tiene sus representantes. En esta oportunidad, serán cinco los binomios presentes, en la clase RC2N lo harán Oscar y Martín Civalero con Subaru Impreza, en RC5 Jonás Saita junto a Anuar Osman con Ford Fiesta, en N1 Magdalena Manochi navegada en esta prueba por Pablo Lapenta a bordo de un Ford Fiesta.

Mientras que en clase N3, Daniel Velázquez-Carlos Nóbile y Marcos del Vecchio-Hernán Sacilotto, en ambos casos con Ford Fiesta.