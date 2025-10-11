Orgullo argentino: Las Murciélagas se consagraron bicampeonas del mundo

Las Murciélagas, el seleccionado argentino de fútbol para mujeres ciegas, lograron este sábado un nuevo hito al consagrarse bicampeonas del mundo en el IBSA Women’s Blind Football World Championship disputado en India.

El equipo nacional llegó invicto a la final, tras ganar sus cuatro partidos previos, y selló la consagración con una victoria 2 a 0 sobre Inglaterra. Los goles fueron convertidos por las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, ambas integrantes del Club Municipalidad de Córdoba.

Además del título colectivo, Gracia Sosa, capitana del plantel, fue distinguida como mejor jugadora y goleadora del torneo, reafirmando el liderazgo y la excelencia del conjunto argentino que levantó la copa por segunda vez consecutiva.