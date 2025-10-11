Talleres visita a Gimnasia obligado a sumar puntos

La Plata. Talleres visitará hoy a Gimnasia desde las 16:00, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga Profesional y será televisado por ESPN Premium.

Ambos equipos están en los puestos bajos de la tabla general y buscarán un triunfo que les de aire en la lucha por la permanencia.

Talleres viene de empatar sin goles frente a Belgrano en el clásico cordobés, y sigue ocupando el puesto 28 de la tabla general.

Por su parte, el equipo de La Plata logró un triunfo vital ante Sarmiento en Junín (1-0) el último sábado, cortando una racha de tres encuentros consecutivos con derrotas y despegándose un poco de la zona roja en la tabla general.

Ayer, la victoria de San Martín (SJ) sobre San Lorenzo le puso presión a La T, que quedó a solo un punto por arriba del conjunto sanjuanino.

En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. En Argentina también dirigió a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes.