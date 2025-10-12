Corredores de Carlos Paz brillaron en el Ultra Trail Amanecer Comechingón

Atletas de Villa Carlos Paz participaron del Ultra Trail Amanecer Comechingón (UTACCH), una de las competencias más exigentes del trail running nacional, disputada en Villa Yacanto de Calamuchita, donde lograron excelentes resultados en distintas distancias y categorías.

Los carlospacenses Florian Heitmann, Tobías Franchini, Anabella Mignino, Rodrigo Santos y Agustín Pérez se destacaron en la montaña con podios y marcas sobresalientes, consolidando el alto nivel competitivo que viene mostrando el deporte local en esta disciplina de resistencia extrema.

El intendente Esteban Avilés expresó su reconocimiento a los representantes locales y destacó el esfuerzo del equipo:

“Quiero felicitar a Florian Heitmann, Tobías Franchini, Anabella Mignino, Rodrigo Santos y Agustín Pérez, que obtuvieron excelentes resultados y sumaron podios en todas las categorías. Esta competencia es una de las más desafiantes del Trail Running, donde nuestros deportistas vienen demostrando un desarrollo increíble, con gran dedicación y pasión. ¡Felicidades a ellos y a cada uno de los atletas que representaron a nuestra Villa!”

El UTACCH reunió a corredores de todo el país y del exterior, que recorrieron senderos de montaña con altas exigencias técnicas y físicas, consolidándose como una cita clave del calendario nacional de carreras de montaña.