En el último minuto, Talleres festejó tres puntos “de oro”

La Plata. Talleres consiguió ayer una victoria vital por 2 a 1 ante Gimnasia, en La Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Zona B. El equipo de Carlos Tevez se impuso sobre el final y consiguió tres puntos que valen oro en su lucha por mantener la categoría.

El partido tuvo un comienzo intenso. Apenas al minuto de juego, Federico Girotti aprovechó un error defensivo y marcó el 1-0 para la “T”.

Sin embargo, el local reaccionó rápido: Bautista Merlini empató a los seis minutos con un derechazo cruzado.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a un empate, Augusto Schott, el lateral derecho del conjunto cordobés, apareció por sorpresa en el área rival y, en tiempo de descuento, selló el 2-1 definitivo con un tanto que desató la euforia del banco visitante.

Con esta victoria, Talleres suma 14 puntos en 12 fechas y escaló al noveno puesto de la Zona B. Quedó a seis unidades de Aldosivi y a cuatro de San Martín de San Juan, los dos equipos más comprometidos en la tabla de los promedios.

El equipo de Tevez acumula ahora tres triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, y busca mantener la regularidad en la recta final del campeonato.

Talleres recibirá en la próxima fecha a River Plate el próximo sábado 18 de octubre, desde las 22.15, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Clausura.

Después, la “T” enfrentará a Vélez (visitante), Platense (local) y Instituto (visitante).

