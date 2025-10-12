Estudiantes amargó a Belgrano en el final

Córdoba. Belgrano empató ayer 1-1 con Estudiantes en el estadio Gigante de Alberdi en el marco de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido fue arbitrado por Bryan Ferreyra.

Al gol de la ventaja lo marcó Nicolás Fernández, a los 22 minutos del complemento. “Uvita” sacó un tremendo zurdazo para sorprender a todos.

El empate se dio a los 48 minutos del complemento, a través de un remate de Facundo Rodríguez que terminó rebotando en Gabriel Compagnucci.

Con este resultado, el Pirata llega a los 15 puntos, uno menos que Huracán, el octavo y el último que está clasificando a los octavos de final del certamen.

Por su parte, el Pincha alcanza las 18 unidades, una menos que el puntero Defensa y Justicia, que tiene 19.

En la próxima fecha, los celestes serán visitantes de Boca, el sábado 18 a las 18.