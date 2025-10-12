Germán Hubmann lidera el Rally de Laguna Larga

Por Santiago Carreño



Con un sol veraniego, alta temperatura y un fuerte viento, la ciudad de Laguna Larga puso en marcha la séptima fecha del Campeonato Cordobés de Rally, acompañada de numeroso público.

Fueron 75 los binomios que verificaron y se presentaron al primer tramo clasificatorio disputado en Agroindustrial, con un recorrido de 9,49 Km.

El piloto de Canals Germán Hubmann con Skoda R5, inició la prueba marcando 5m31.0s, detrás arribó Santiago Baldo separado por 1.9s, mientras Luis Arceluz fue el tercer arribo desplazando a Baldo del segundo lugar y a 0.9s de Hubmann, cuarto quedaba Antonio Carrera a 2.3s y quinto Diego Martínez a 2.5s, todos de la división R5.



Ignacio Fotheringham fue el mejor piloto de Maxi Rally, Rubén Del Campo en RC2N y Carlos Maggi en RC2S.

La competencia se completará hoy, con otros tres tramos, Bajo Lerda-Planta de Gas; Campo Gondolo-Campo Panari y Campo Fratter-Campo Testa, los que repetirán una nueva pasada, para completar siete pruebas especiales.

Clasificaciones por clases

Clase MR: 1) Ignacio Fotheringham; 2) Miguel Patat a 5.0s; 3) Elder Tasca a 9.2s

Clase RC2S: 1) Carlos Maggi; 2) Alexis Rodríguez a 8.7s; 3) Germán Giraudo a 12.4s

Clase RC2N: 1) Rubén del Campo; 2) Agustín Olmedo a 21.9s; 3) Oscar Civalero a 35.2s

Clase RC5: 1) Emiliano Veglia; 2) Leandro Scalerandi a 1.1s; 3) Mauro Cravero a 2.2s

Clase RC6: 1) Fernando Vallero; 2) Roberto Forzani a 14.1s; 3) Luciano Nardi a 16.6s

Clase N1: 1) Agustín Barrandeguy; 2) José González a 0.9s; 3) Pablo Falistocco a 7.1s

Clase N2: 1) Daniel Barrionuevo; 2) Gastón De Rossi a 1.4s; 3) Mariano Pozzo a 2.4s;

Clase N3: 1) Julián Rebola; 2) Alvaro Demaría a 0.6s; 3) Marcos Del Vechio a 0.8s

Los pilotos de Villa Carlos Paz

Los cinco binomios que representan a Villa Carlos Paz, completaron el primer tramo cronometrado, en la clase RC2N, Oscar y Martín Civalero ocupan el tercer lugar a 13.3s, en la división N1 Magdalena Manochi-Pablo Lapenta se ubican séptimo a 31.9s, en RC5 Jonás Saita-Anuar Osman finalizaron octavos a 21.9s, mientras en N3 Marcos del Vechio-Hernán Sacilotto son terceros a 0.8s y Daniel Velázquez-Carlos Nóbile sextos a 15.4s.

Clasificación general