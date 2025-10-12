Gimnasia de Mendoza hizo historia y ascendió a la Liga Profesional

Buenos Aires. El Estadio Ciudad de Vicente López de Buenos Aires acogió una histórica final de la Primera Nacional, en la que Gimnasia de Mendoza venció a Deportivo Madryn y ascendió a la Primera División del fútbol argentino tras 41 años de ausencia. Luego del 1-1 en el marcador después de 120 minutos, el encuentro se definió en la tanda de penales, donde el equipo de Ariel Broggi se impuso por 3-0 sobre el Aurinegro.

De esta manera, el Lobo disputará la Liga Profesional, mientras que el cuadro chubutense deberá jugar el Reducido para soñar con llegar a la máxima categoría por primera vez.