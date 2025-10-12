Instituto busca un triunfo frente Atlético Tucumán que lo acerque a los playoffs

Córdoba. En Alta Córdoba, Instituto recibirá a Atlético Tucumán hoy a partir de las 16.45 por la fecha 12 del Clausura. La Gloria está invicto hace cinco partidos pero necesita sumar de a tres para meterse en zona de playoffs; el Decano quiere volver a ganar de visitante, algo que no consigue hace meses, para seguir dentro de los primeros ocho. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.

Instituto está invicto hace cinco partidos, pero en ese lapso solo consiguió un triunfo. La Gloria, dirigida por el Gato Oldrá, viene de tres igualdades al hilo, siendo el 0-0 ante San Martín (SJ) el último en condición de visitante. Muy enojado, el capitán Fernando Alarcón se mostró disconforme en la semana tras no encontrar regularidad: “Nos está costando mucho, y no pasa solo por los delanteros. Es algo que tiene que mejorar el equipo entero”.

Con 15 puntos, Atlético Tucumán hoy se está metiendo dentro de los primeros ocho, y un triunfo de visitante, algo que no consigue hace meses, le daría la confianza necesaria para encarar la recta final antes de los playoffs. El defensor Marcelo Ortiz llegó al límite de amonestaciones en el triunfo 2-0 ante Platense y será baja. "Trataremos de poder seguir jugando de igual a igual en todas las canchas y esperemos hacernos más fuertes en lo que viene", declaró el DT Lucas Pusineri.

En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edad tras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. En Argentina también dirigió a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes.

