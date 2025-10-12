Luego de 18 años, Argentina vuelve a ser semifinalista del Mundial Sub 20

Chile. La selección argentina Sub 20 se impuso ayer por 2 a 0 a México y clasificó a semifinales del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Los goles albicelestes los convirtieron Maher Carrizo y Mateo Silvetti, uno en cada tiempo.

El equipo que dirige Diego Placente fue ampliamente superior a su rival y se enfrentará a Colombia (le ganó 3-2 a España) el próximo miércoles 15 de octubre a las 20. Vale mencionar que hoy se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

En caso de quedar eliminado, el equipo albiceleste disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16). Si los chicos argentinos se clasifican a la final, jugarán el duelo decisivo el domingo 19/10, a partir de las 20, en el mismo escenario (frente a uno de los cuatro países antes mencionados).

El dato clave es que Argentina cortó una racha de casi dos décadas sin alcanzar las semifinales en el Mundial Sub 20: la última vez fue en Canadá 2007, cuando derrotó 3-0 a Chile con un recordado equipo que tenía a Sergio Agüero como figura y terminó levantando la copa con un 2-1 sobre República Checa en el último juego.