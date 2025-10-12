Niños de toda la provincia compartieron un fin de semana a puro vóley en el Arena

Este fin de semana, el Estadio Arena de Villa Carlos Paz fue escenario del primer Encuentro Provincial de Vóley Sub 12, una iniciativa organizada por el municipio para fomentar la camaradería, el compañerismo y el espíritu deportivo entre niños y niñas que se inician en esta disciplina.

Durante las jornadas, más de 150 participantes de más de 10 clubes de toda la provincia se dieron cita en el evento, que también contó con la presencia de los equipos de la escuela deportiva Familia Activa y otras escuelitas locales.

El encuentro no solo ofreció partidos y aprendizaje técnico, sino también un espacio de integración, alegría y formación en valores. Las tribunas del Arena se llenaron de familias, entrenadores y compañeros que acompañaron con entusiasmo cada punto y cada partido.

El director de Deportes, Juan Sole, celebró el resultado de la propuesta:

“Este es el primer encuentro que realizamos desde la Municipalidad, y estamos muy contentos con la respuesta. Tenemos la presencia de más de 10 clubes de toda la provincia y 18 equipos participando, sumados a nuestras escuelitas locales. Hace unos días comenzamos también atletismo y continuaremos con gimnasia artística masculina, con el mismo espíritu de integración y desarrollo.”

La iniciativa forma parte de un programa de actividades deportivas impulsado por el municipio, que busca promover la práctica del deporte en todas las edades y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.