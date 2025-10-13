Ajedrez: Faustino Oro venció a dos GM y clasificó a un torneo internacional

Faustino Oro se convirtió este domingo en uno de los Embajadores de la denominada Global Chess League (GCL) de ajedrez, desafío que se disputó bajo el sistema en línea y que es clasificatorio para un certamen que se desarrollará en la India, en diciembre próximo.

El joven prodigio argentino, próximo a cumplir 12 años, superó en la final de menores de 21 al Gran Maestro (GM) indio Pranav Anand (18 años).

El Maestro Internacional (MI) nacido en la ciudad de Buenos Aires, había derrotado en la etapa semifinal a otra promesa del ajedrez mundial, el GM bielorruso Denis Lazavik (2763), de 18 años.

En la división masculina, el mexicano José Martínez (ELO 2683) derrotó en la final al estadounidense Andrew Tang (2659) para erigirse en Embajador de la Tech Machindra GCL. Y lo mismo ocurrió con la estonia Mai Narva (2317), quien doblegó a la ucraniana Yulia Osmak (2209).

La GCL se celebrará entre el 13 y 24 de diciembre en Mumbai, India. Participarán 36 ajedrecistas, enrolados en las categorías Emblemas, Superestrellas y Prodigios, que conformarán seis equipos que disputarán diez partidas cada uno.

Oro, quien viene de adjudicarse en Madrid el torneo Leyendas y Prodigios, competirá a fin de mes en Bahía Blanca en una suerte de Duelo-Desafío con el actual campeón argentino, Sandro Mareco a seis partidas.

