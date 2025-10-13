El carlospacense Rubén García se consagró campeón del RallyMobil 2025

El navegante Rubén García, oriundo de Villa Carlos Paz, vivió un fin de semana consagratorio al coronarse campeón de la categoría RC2 Pro del Copec RallyMobil 2025, acompañando al experimentado piloto chileno Jorge Martínez, uno de los referentes del rally sudamericano.

La dupla selló su campeonato tras una temporada brillante en la que combinaron regularidad, velocidad y trabajo en equipo. La definición se dio en la última fecha del certamen, donde el binomio Martínez–García logró los puntos necesarios para quedarse con el título, revalidando el dominio que mantuvieron durante todo el año.

El Copec RallyMobil, considerado el campeonato de rally más importante de Chile y uno de los más competitivos del continente, reunió a los mejores exponentes de la disciplina. En ese contexto, el desempeño de García fue clave para asegurar la victoria final, marcando un nuevo hito en su trayectoria deportiva.