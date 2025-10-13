Instituto le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de clasificación

Córdoba. Instituto le ganó ayer 1-0 a Atlético Tucumán por la 12da. fecha del Torneo Clausura 2025. John Córdoba anotó el único gol del triunfo con el que el equipo de Daniel Oldrá se metió en zona de clasificación a los octavos de final de la Liga Profesional.

La Gloria se paró un poco más adelantado que el visitante desde el inicio del encuentro y esto puede haber tenido que ver con la obligación por ser local o porque el partido inició con el Decano en el séptimo puesto de la Zona B con 15 puntos, mientras que el dueño de casa estaba 13° con 12 unidades.

Después de algunas aproximaciones un tanto desprolijas, Nicolás Salazar le bajó una pelota cruzada a John Córdoba, que le volvió a cambiar la dirección – también de cabeza - a Matías Mansilla y puso el 1-0 a los 26’.

El gol del extremo colombiano de 24 años llega justo cuando se le dio la chance de ser titular por el incómodo contexto de Instituto: cinco delanteros lesionados.

Después de la apertura del marcador, el local eligió retroceder algunos metros para encontrarse con más espacios al atacar y, si bien se fue al descanso solo 1-0, estuvo más cerca de estirar la ventaja que de sufrir el empate.

En el inicio del complemento se mantuvo la tendencia. Instituto, mucho más paciente, fue más peligroso de la mano de Córdoba, Luna y Klimowicz que un por momentos desesperado conjunto tucumano.

Sin embargo, nada fue fácil para la Gloria, que llegó hasta este partido con solo cinco goles convertidos. Hasta antes de esta fecha, la cifra más baja de goles anotados junto a Independiente, que tiene dos encuentros menos disputados.

A los 30' del complento, Lucas Pusineri intentó dar un volantazo y realizó tres cambios en una misma ventana. Inglresó Auzqui por Ortiz, Godoy por López y Franco por Ruíz.

Sin embargo, cuando pareciá que iba a ser un cierre de sufrimiento para Instituto llegó la combinación entre dos de sus jugadores más talentosos. Álex Luna hizo una linda jugada individual en la puarte del área y habilitó al Gato Lodico, que amagó a sacar un remate al segundo palo y la clavó en el primero. 2-0 a los 37' ST y partido liquidado para el local., que había ganado solo uno de los últimos diez encuentros.

Próxima fecha: Instituto visita el lunes al líder, Deportivo Riestra, y Atlético será local el mismo día ante San Lorenzo, un rival directo en la lucha por la clasificación a octavos de final.