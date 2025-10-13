Más de 240 ciclistas corrieron "La Vuelta”, entre Huerta Grande y La Cumbre

La Cumbre/ Huerta Grande. Más de 240 corredores participaron ayer de "La Vuelta", la carrera de ciclismo organizada por los Municipios de Huerta Grande y La Cumbre, que unió ambas localidades en un recorrido total de 62 kilómetros, pasando por los parajes de Río Pinto y Cuchi Corral.

El sábado se llevó a cabo la entrega de kits y los más chicos pudieron disfrutar de su propia carrerita en el polideportivo de Huerta Grande.

"Continuamos impulsando iniciativas que aúnan la práctica deportiva en los increíbles paisajes que ofrecen nuestras sierras”, destacaron los organizadores de ambos municipios.

