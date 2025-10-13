Rally Provincial: aplastante victoria de Hubmann en Laguna Larga

Por Santiago Carreño



El domingo no amaneció igual a la jornada sabatina en Laguna Larga para la disputa de la séptima fecha del torneo cordobés de Rally.

Con una temperatura más baja que en la jornada anterior, los 73 pilotos habilitados buscaron los tres tramos del primer giro antes de volver a zona de asistencia.

En el primer sector que unía Bajo Lerda con Planta de Gas, Germán Hubmann superó a Luis Arceluz por 2.0s y 3.5s a Santiago Baldo, en el siguiente tramo, Campo Gondolo-Campo Penari, nuevamente se impuso Hubmann seguido de Arceluz a 1.2s y Baldo a 8.1s, el primer giro se completaba con Campo Frattel-Campo Testa y Hubmann cerró el “invicto” con 1.9s sobre Arceluz y 3.8s a Baldo.

Completado los tres primeros tramos, Germán Hubman se mantenía al frente, seguido de Luis Arceluz a 7.9s, tercero Santiago Baldo a 15.4s, cuarto Antonio Carrera a 35.4s y quinto Juan Dechiara a 38.0s.

En Maxi Rally seguía adelante Ignacio Fotheringham, en RC2N Rubén Del Campo, en RC2S Carlos Maggi y en RC6 Fernando Vallero.

Los cambios se daban en N1 donde pasaba al frente José González, en N2 el nuevo puntero era Emanuel Ibarra, en N3 Ignacio Anselmi y en RC5 Mauro Cravero.

Luego del paso por el Parque de Asistencia, se disputaron los mismos tramos de la mañana donde la mayor novedad se dio en el tramo 6 con el abandono de Luis Arceluz, dejando el lugar de escolta para Santiago Baldo, mientras Germán Hubmann lograba una victoria contundente al imponerse de punta a punta en un trabajo con miras a la conquista del título de la máxima división.

Los pilotos carlospacenses

De los cinco binomios que iniciaron el Rally de Laguna Larga, solo dos pudieron ver el final, en clase RC2N, Oscar y Martín Civalero finalizaron cuartos a 5m12.2s y en N3 Marcos Del Vechio-Hernán Sacilotto llegaron en el cuarto lugar a 1m06.4s, mientras Jonás Saita-Anuar Osman abandonaron el día domingo por rotura de motor, Daniel Velázquez-Carlos Nóbile rompieron caja en el tramo 5 y Magdalena Manochi-Pablo Lapenta no completaron el último tramo.



Clasificación por clases

Clase Maxi Rally: 1) Ignacio Fotheringham; 2) Elder Tasca a 24.5s; 3) Miguel Patat a 51.6s

Clase RC2S: 1) Carlos Maggi; 2) Alexis Rodríguez a 30.5s; 3) Germán Giraudo a 1m16.9s

Clase RC2N: 1) Rubén del Campo; 2) Agustín Olmedo a 3m09.3s; 3) Santos Olmedo a 4m58.3s

Clase RC5: 1) Mauro Cravero; 2) Emiliano Veglia a 6.0s; 3) Leandro Scalerandi a 33.9s

Clase RC6: 1) Luciano Nardi; Sergio Pertegarini a 43.4s; 3) Pablo Destéfanis a 51.9s

Clase A1: 1) Hernán Del Re; 2) Carlos D´Angelo a 4m47.4s; 3) José Fisogni a 11m55.8s

Clase N1: 1) José González; 2) Agustín Barrandeguy a 1m09.4s; 3) Guillermo Marín a 1m50.7s

Clase N2: 1) Emanuel Ibarra; 2) mariano Pozzo a 11.3s; 3) Gastón De Rossi a 11.6s

Clase N3: 1) Rodolfo Ramos; 2) Ignacio Anselmi a 12.2s; 3) Alvaro Demaría a 57.7s

Clasificación General