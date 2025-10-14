Argentina enfrenta a Puerto Rico en un nuevo amistoso

EE.UU. Argentina y Puerto Rico jugarán este martes desde las 21.00 por un amistoso internacional. Luego de vencer a Venezuela por la mínima, la gira de la Selección sigue su curso y enfrentará a Puerto Rico, un rival con el que nunca coincidió, en un partido que originalmente se iba a disputar en Chicago, pero movió su sede al Chase Stadium, hogar del Inter Miami. Si bien la presencia de Lionel Messi es una incógnita, el astro rosarino se reincorporó a los entrenamientos. El encuentro será televisado por TyC Sports.

Luego de imponerse ante Venezuela por 1 a 0, con un emotivo gol de Giovani Lo Celso dedicado a Miguel Ángel Russo, el combinado nacional enfrenta a su par de Puerto Rico por el segundo partido de la fecha FIFA. Sin Franco Mastantuono ni Enzo Fernández, convocados que fueron desafectados por lesión, la Albiceleste si podría contar con Lionel Messi, que vio el partido contra la Vinotinto desde la tribuna y viene de anotar un doblete ante Atlanta United con el Inter Miami, con sus compañeros de la Selección presentes en el estadio. Scaloni empezará a definir la formación titular para el duelo frente a los boricuas y no descarta una rotación importante. El DT ya había anticipado que quería probar futbolistas nuevos en el conjunto nacional: Lautaro Rivero (defensor de River), José Manuel López (goleador del Palmeiras), entre otros futbolistas, podrían tener minutos en el partido.

El conjunto boricua ya no tiene posibilidades de clasificar al Mundial tras quedar afuera en la fase previa de las Eliminatorias Concacaf ante Surinam y El Salvador en junio, desde entonces, no volvió a jugar y ocupa el puesto 155 del ranking FIFA, por debajo de selecciones como Fiji y Yemen. El Huracán Azul coincidirá en un cotejo con la Albiceleste por primera vez y deposita sus ilusiones de batacazo en Jeremy de León, estrella puertorriqueña de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid, pero se encuentra cedido en el Hércules de la tercera división española.