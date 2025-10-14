Club de Pesca “pegó primero” en los cuartos de final del Provincial

Villa Carlos Paz. El equipo de básquet del Club de Pesca de Villa Carlos Paz dio un paso importante en su camino dentro de la Liga Cordobesa del Centenario B, al vencer el domingo pasado a Alberdi de Río Cuarto por 72 a 53 en el estadio Zisman-Germanetto.

Con este resultado, los carlospacenses se adelantaron en la serie de cuartos de final, que continuará el viernes en Río Cuarto, donde se definirá el pase a semifinales.

Si Pesca logra una nueva victoria, se clasificará directamente a la próxima instancia.

En caso de que Alberdi se imponga, el tercer y decisivo encuentro se disputará el domingo en Villa Carlos Paz.