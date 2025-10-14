Jugadores de Carlos Paz se destacaron en el Nacional de Pádel Senior en Tucumán

La ciudad de Villa Carlos Paz volvió a estar representada con orgullo en el Campeonato Nacional de Pádel Senior, que se disputó en la provincia de Tucumán, reuniendo a los mejores jugadores del país.

Las deportistas Romina Soledad Belsito y Yanina Florencia Aguirre lograron un destacado segundo puesto nacional, luego de una gran actuación que las llevó hasta la final de su categoría.

En tanto, Guillermo Bernardi se consagró campeón en +50 B, y Mar Padel hizo lo propio en la división +40 B, sumando nuevos títulos para la ciudad.

También fue reconocida la actuación de Nicolás Ferrato, quien alcanzó el tercer lugar en su categoría, cerrando un excelente desempeño para la delegación carlospacense.

“Un honor representar a nuestra ciudad a nivel nacional en este hermoso deporte”, expresó Belsito, agradeciendo el acompañamiento recibido por parte de la comunidad deportiva local y las felicitaciones del intendente Esteban Avilés.