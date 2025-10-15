El Club de Pesca renovó su estatuto y autoridades

Villa Carlos Paz. En una Asamblea Extraordinaria realizada ayer, el Club de Pesca de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad la renovación de su estatuto institucional, incorporando nuevos principios orientados a fortalecer la participación, la transparencia y los valores comunitarios que caracterizan a la entidad.

La actualización del reglamento interno incluye ejes fundamentales como la inclusión y el respeto, la igualdad de oportunidades, la participación activa de los jóvenes, la protección de datos personales, el uso de herramientas tecnológicas y la creación de un código de ética que promueva la convivencia y el juego limpio dentro de la institución.

Además, durante la misma jornada se concretó la renovación de autoridades que conducirán al club durante el período 2025–2027, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo y compromiso con los socios y la comunidad.

Nueva Comisión Directiva 2025–2027

Presidenta: Verónica Zenarola

Vicepresidente: Miguel Mattos

Secretario: Eric Winkler

Prosecretario: Alejandro Fantolino

Tesorera: Cecilia Ammann

Protesorera: Andrea von Ledebur

Vocal Titular: Liliana Pino

Vocal Suplente: Laura Mansilla

Comisión Revisora de Cuentas

Fernanda Manassero

Erika Benítez

Cristian Racigh

Virginia Lamberti

Tribunal de Honor

Roberto Germanetto

Hugo Bergese

Néstor Benítez

Desde la institución destacaron que la aprobación del nuevo estatuto y la conformación de las nuevas autoridades representan “un paso significativo hacia el fortalecimiento del Club de Pesca como espacio de encuentro, recreación y respeto por los valores deportivos y sociales”.