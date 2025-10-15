El Club de Pesca renovó su estatuto y autoridades
Villa Carlos Paz. En una Asamblea Extraordinaria realizada ayer, el Club de Pesca de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad la renovación de su estatuto institucional, incorporando nuevos principios orientados a fortalecer la participación, la transparencia y los valores comunitarios que caracterizan a la entidad.
La actualización del reglamento interno incluye ejes fundamentales como la inclusión y el respeto, la igualdad de oportunidades, la participación activa de los jóvenes, la protección de datos personales, el uso de herramientas tecnológicas y la creación de un código de ética que promueva la convivencia y el juego limpio dentro de la institución.
Además, durante la misma jornada se concretó la renovación de autoridades que conducirán al club durante el período 2025–2027, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo y compromiso con los socios y la comunidad.
Nueva Comisión Directiva 2025–2027
Presidenta: Verónica Zenarola
Vicepresidente: Miguel Mattos
Secretario: Eric Winkler
Prosecretario: Alejandro Fantolino
Tesorera: Cecilia Ammann
Protesorera: Andrea von Ledebur
Vocal Titular: Liliana Pino
Vocal Suplente: Laura Mansilla
Comisión Revisora de Cuentas
Fernanda Manassero
Erika Benítez
Cristian Racigh
Virginia Lamberti
Tribunal de Honor
Roberto Germanetto
Hugo Bergese
Néstor Benítez
Desde la institución destacaron que la aprobación del nuevo estatuto y la conformación de las nuevas autoridades representan “un paso significativo hacia el fortalecimiento del Club de Pesca como espacio de encuentro, recreación y respeto por los valores deportivos y sociales”.