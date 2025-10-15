Emotivo homenaje en Córdoba a Las Murciélagas tras el bicampeonato en India

Celebración en el Club Municipalidad
Emotivo homenaje en Córdoba a Las Murciélagas tras el bicampeonato en IndiaEl intendente recibió a las jugadoras cordobesas del seleccionado argentino de fútbol para mujeres ciegas, que se consagraron campeonas del mundo en India.
Las Murciélagas, el seleccionado argentino de fútbol para mujeres ciegas, celebraron su reciente bicampeonato mundial en el Club Municipalidad de Córdoba. El intendente Daniel Passerini encabezó el homenaje junto a autoridades locales, vecinos y vecinas que se acercaron para compartir el festejo.
Durante el encuentro, fueron reconocidas las cordobesas Gracia Sosa, Yohana Aguilar, Milagros Romero y Melisa Flores, integrantes del plantel campeón, junto al entrenador Gonzalo Abbas Hachaché y el asistente Santiago Jugo.
“Podemos decir que el Club Municipalidad es una fábrica de campeonas del mundo. Estamos muy pero muy orgullosos de que Argentina tenga otra Copa del Mundo y que esa copa sea bien cordobesa”, expresó el intendente Passerini durante la celebración.
El festejo reflejó el orgullo y la emoción de toda la comunidad por el nuevo logro del equipo nacional, que ratificó su liderazgo mundial en la disciplina.