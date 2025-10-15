Se viene la maratón de la identidad en honor a Carlos Nicandro Paz

El próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 18,30 horas se desarrollará la maratón por la identidad «Carlos Nicandro Paz» en la costanera del lago San Roque. La largada y llegada se ubicará en el Parque de Asistencia del Rally Mundial y se vivirá una jornada llena de color para todos los vecinos de la ciudad.

Habrá distancias para todas las familias carlospacenses de 2k y 5k, con entrada libre y gratuita. Mientras que también habrá una distancia competitiva con 10 k (entrada con costo).

Todas las distancias tendrán inscripción previa en www.clubrunners.fun

La Maratón Carlos Nicandro Paz se enmarca en una importante agenda variada de actividades culturales, deportivas y recreativas en homenaje a la ciudad y el fundador, que se desarrollará durante el mes de octubre y noviembre.