Talleres: Fassi cierra su campaña en Carlos Paz



El presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, presentará este jueves 16 de octubre a las 21:00 horas en Espacio LIV (Av. San Martín 2225) su proyecto y equipo de trabajo de cara a las elecciones del próximo 19 de octubre de 2025, en un encuentro que promete reunir a socios, simpatizantes y personalidades del mundo del fútbol.

La actividad forma parte de la campaña de la lista “Adelante Talleres”, encabezada por Fassi, quien buscará renovar su mandato al frente de la institución albiazul.

Lo acompañan en la fórmula Miguel Cavatorta, candidato a vicepresidente primero; Liliana Ochonga, candidata a vocal; y Guillermo Abrate, ciudadano de Villa Carlos Paz y postulante a asambleísta, junto a integrantes de la Filial Daniel Willington de esta ciudad, una de las más numerosas del país.

Durante la presentación también estarán presentes reconocidas figuras vinculadas al club, como el histórico ídolo Daniel “Willington”, el ex campeón mundial de boxeo Falucho Laciar, y los ex futbolistas Denis Caputo, César Gradito y Pablo Cuba, además de representantes de distintas filiales y referentes sociales y deportivos que respaldan la gestión.

Según adelantaron desde la organización, será un encuentro “imperdible del mágico mundo del fútbol argentino”, en el que se expondrán los principales ejes de gestión y las 12 propuestas de futuro con las que el oficialismo buscará consolidar su proyecto institucional y deportivo.

Talleres afrontará sus elecciones con un padrón récord de más de 31.000 socios habilitados para votar, la cifra más alta registrada en un club del interior del país, lo que reafirma el crecimiento sostenido de la institución durante los últimos años.

La jornada en Villa Carlos Paz será también una oportunidad para dialogar sobre la expansión social y deportiva del club, el desarrollo de sus divisiones formativas y las iniciativas de integración con las filiales del interior.

“Queremos seguir construyendo un Talleres cada vez más federal, moderno y participativo”, señalaron desde el equipo de campaña.

El acto servirá, además, para acercar la propuesta a los socios de Punilla y del sur de Córdoba, regiones donde el crecimiento del club se ha hecho visible a través de su red de filiales y su programa de vinculación institucional.

Las elecciones del próximo 19 de octubre marcarán un nuevo capítulo en la historia de la entidad de barrio Jardín, que celebra 112 años de vida con una gestión que apuesta a la profesionalización, la transparencia y la proyección internacional del club.