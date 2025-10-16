Talleres–River: el partido será a las 20:30 y cerrarán los parques del Kempes

El presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, informó este jueves que, por disposición de la AFA, el partido entre Talleres y River Plate del próximo sábado cambiará de horario y se jugará a las 20:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La modificación del cronograma motivó ajustes en el operativo de seguridad, que había sido aprobado durante la última reunión de la Mesa Cosedepro. Como parte de las nuevas medidas, los parques del Kempes, Bustos y del Chateau cerrarán sus puertas a las 15:30 horas.

La Municipalidad de Córdoba dispuso la utilización de 12 unidades de transporte público, que partirán a las 17:30 horas desde 27 de Abril y Marcelo T. de Alvear (Plaza Italia y Cañada) para facilitar el traslado de los hinchas.

El público podrá ingresar al estadio desde las 18:30, únicamente con parcialidad local habilitada. Los accesos serán:

Tribunas y plateas: Ardiles (portón 1) y Gasparini (portones 3 y 4).

Populares: Willington (portón 2 y auxiliar norte) y Artime (portón 1 bis y auxiliar sur).

Los hinchas podrán estacionar sus vehículos en las playas sur y norte, Parque del Kempes, Parque Bustos, un sector del Centro de Convenciones y en la Facultad de Turismo Marcelo Montes Pacheco.

El plantel de Talleres llegará al estadio desde el Hotel Orfeo Suite de Rodríguez del Busto, mientras que River Plate lo hará desde el Hotel Quinto Centenario, ubicado sobre avenida Duarte Quirós al 1300.

El operativo contará con la participación de Policía de Córdoba, Bomberos, Tribuna Segura, Tránsito, Defensa Civil, Guardia Urbana, Seguridad Privada, UTEDYC, y un dispositivo sanitario con dos carpas, seis ambulancias y 35 rescatistas. También estará presente la Unidad Móvil del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Gonzalo Moreno.

Por otra parte, el Cosedepro estableció un operativo adicional para el encuentro entre General Paz Juniors y Quilmes de Villa Allende, que se disputará el domingo a las 19 horas en el estadio de El Poeta, correspondiente al Torneo Regional Amateur Región Centro. Ese partido contará con público de ambas parcialidades y control de Tribuna Segura en los ingresos.